Tiener gewond bij schietincident met luchtbuks in Velserbroek, verdachte aangehouden

Een tiener is gisteravond gewond geraakt na een schietincident in een huis in Velserbroek. Er werd geschoten met een luchtbuks, hoogstwaarschijnlijk na een ruzie. Een 36-jarige Velserbroeker is aangehouden.

Omdat er een melding binnen kwam van een schietpartij aan de Ster Bastion, kwam de politie met kogelwerende vesten. Het bleek uiteindelijk te gaan om een schietincident met een luchtdrukpistool.

Er werd geschoten na een 'conflict', zo vertelt de politie. De jongen raakte lichtgewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Dader aangehouden

De dader was na de ruzie gevlucht. Op de uitvalswegen - N208 - hebben agenten gepost om uit te kijken naar de verdachte. Even later werd verdachte in de omgeving aangehouden. In zijn auto vonden agenten een luchtdrukpistool. De politie onderzoekt of dit het wapen is waarmee geschoten is

Een woordvoerder van de politie laat weten dat nog onbekend is wat er precies is gebeurd. De politie doet nog verder onderzoek en zoekt getuigen.