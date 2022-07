Apenpokkenvirus in juni vastgesteld bij Amsterdams kind

Eind juni werd het apenpokkenvirus vastgesteld bij een Amsterdamse jongen die jonger is dan tien jaar oud. "Besmetting via seksueel contact is uitgesloten, maar we weten niet hoe de jongen wél besmet is geraakt", zegt arts-microbioloog Matthijs Welker tegen het Het Parool .

Uit een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Eurosurveillance blijkt dat de jongen eind juni met twintig blaasjes aankwam bij het UMC. De jongen had twee blaasjes in zijn gezicht en de rest zat over zijn lichaam, maar geen in de buurt van zijn geslachtsdeel.

In eerste instantie dacht de huisarts van de jongen niet aan het apenpokkenvirus. Een behandeling voor krentenbaard werkte niet, waarop de jongen met de verdenking van apenpokken werd doorgestuurd naar het ziekenhuis.

De grote vraag was hoe hij besmet was geraakt. Besmetting door seksueel contact werd na raadpleging van de ouders en zorgvuldig onderzoek op andere soa’s uitgesloten. "Misschien via virusdeeltjes in de lucht, besmette oppervlakten of gedeelde voorwerpen zoals een handdoek. Maar er zijn geen sterke aanwijzingen voor een specifieke transmissieroute", aldus Welker.

Enige geval

Een woordvoerder van de GGD laat aan AT5 weten dat het het eerste en het enige geval is waar een kind is besmet geraakt met apenpokkenvirus. Volgens de woordvoerder is het sindsdien niet meer voorgekomen bij een kind.