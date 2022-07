Verdachte van schokkende steekpartij in Alkmaarse binnenstad na 9 maanden gearresteerd

De 30-jarige verdachte van een steekpartij op de Alkmaarse Laat is vanmorgen gearresteerd in een woning in Arnhem. Dit gebeurde zo'n negen maanden nadat de steekpartij plaatsvond. De politie liet eerder al weten te vermoeden dat de man zich schuilhield in of rondom Arnhem.

De man wordt ervan verdacht op 19 oktober 2021 een toen 30-jarige Alkmaarder op klaarlichte dag te hebben aangevallen met een kapmes. Het slachtoffer van de steekpartij werd aan het eind van die ochtend hevig bloedend op de Laat gevonden. De dader wist te ontkomen op een scooter.

Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. Tijdens het onderzoek werd de identiteit van de dader bekend. De dader en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar en hebben in het verleden volgens een politiemedewerker 'ook al een keer een aanvaring gehad waarbij klappen zijn gevallen'. Volgens het slachtoffer waren ze nu echter 'weer op goede voet'.

'Vrij uniek'

Ook kwam de politie er achter dat de dader vermoedelijk in Arnhem verbleef. Na meerdere opsporingsberichten te hebben verspreid en foto's te hebben gedeeld waarbij de verdachte niet duidelijk in beeld was gebracht, diende de politie een verzoek in bij het Openbaar Ministerie, zodat deze verdachte herkenbaar in beeld gebracht kon worden.

Hierop deelde de politie de schokkende beelden van de steekpartij en werd ook zijn naam bekendgemaakt. Dat laatste is 'vrij uniek', vertelde politiewoordvoerder Erwin Sintenie eerder aan NH Nieuws.

Nu is er dus een einde gekomen aan de zoektocht naar de man. Met hulp van politie-eenheid Oost-Nederland is de verdachte aangehouden in Arnhem. Inmiddels is hij overgebracht naar de eenheid Noord-Holland. Hier wordt het onderzoek naar de steekpartij voortgezet.

Het slachtoffer is op de hoogte gebracht van de arrestatie.