Duo vrijgesproken van verkrachting tijdens trio

Twee mannen zijn door de rechtbank vrijgesproken voor de verkrachting van een vrouw. Het duo had een trio met de vrouw en volgens haar stopte de mannen niet nadat zij had aangegeven dat ze niet meer wilde en huilde. Volgens de rechter is één verklaring onvoldoende bewijs voor een verkrachting.

De vrouw was samen met een vriendin in een café in de stad, daar ontmoette zij de mannen. Na sluitingstijd hebben zij buiten nog wat gedronken en daarna zijn zij naar het huis van één van de mannen gegaan. De vriendin is rond 04.00 uur naar huis gegaan en daarna vonden er seksuele handelingen plaats.

Tijdens de rechtszaak gaf de vrouw aan dat zij in eerste instantie instemde met het trio, maar dat het op een gegeven moment steeds ruiger werd. De vrouw wilde niet meer verder en gaf volgens haar eigen verhaal dat ook duidelijk aan. Toen zij uiteindelijk moest huilen is de trio gestopt. De vrouw is daarna direct naar het politiebureau gegaan.

Direct gestopt

Volgens de verdachten zijn zij meteen gestopt nadat de vrouw aangaf dat zij niet meer wilde. Eén van de mannen verklaarde dat hij niet zo goed wist wat hij moest toen de vrouw "verdrietig werd", omdat hij dacht dat ze een leuke avond hadden gehad.

De rechtbank twijfelde niet aan de verklaring van de vrouw, maar wordt de verklaring "niet ondersteund op essentiële onderdelen door ander bewijs" om het een verkrachting te noemen. Een Whatsapp-gesprek en de verklaring van de vrouw kunnen niet als ondersteunend bewijs worden gezien. Omdat er onvoldoende steunbewijs is, zijn beide mannen vrijgesproken door de rechter.