Weren touringcars binnenstad uitgesteld

Het besluit om zware touringcars binnen de S100 te weren vanaf 1 januari 2023 is uitgesteld, dat laat wethouder Melanie van der Horst van Verkeer in een brief weten aan de gemeenteraad. Als gevolg van verschillende factoren ziet het college zich genoodzaakt deze datum op te schuiven tot begin 2024.

De gemeente wil de grote touringbussen die zwaarder zijn dan 7,5 ton niet meer over de kwetsbare bruggen en kades in de stad. Ook moet de overlast die de bussen veroorzaken worden verminderd. Toeristen die met de touringcars richting de stad komen, moeten buiten de binnenstad uitstappen en verder de stad in reizen via het openbaar vervoer.

Dat plan zou ingaan vanaf 1 januari 2023, maar door "verschillende factoren" is dat volgens het college niet haalbaar. Zo zijn de reisbranches nu al bezig met het volgende hoogseizoen, moeten er nieuwe parkeerlocaties voor de bussen buiten de ring worden gerealiseerd en moet alles goed aansluiten op het OV.

De nieuwe plannen zijn door het college opgeschoven tot begin 2024. Van der Horst laat weten dat het hoogseizoen van 2023 daarmee het laatste hoogseizoen zal zijn dat nog onder de huidige regels zal plaatsvinden.