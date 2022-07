'West-Friesland kan de toestroom van asielzoekers niet meer aan'

Stop met het opvangen van asielzoekers: het is een duidelijke boodschap van Hart voor Medemblik en Liberaal Hoorn. Volgens beide partijen moet de rem erop, en moeten gemeenten in West-Friesland – in de toekomst – weigeren om nog meer vluchtelingen op te vangen.

Fractievoorzitters Tjeu Berlijn (Hart voor Medemblik) en Chris de Meij (Liberaal Hoorn) roepen in een 'brandbrief' – in handen van NH Nieuws – op om geen gehoor te geven aan het plan van VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (van Asiel en Migratie).

Die wil de lokale overheden verplichten meer asielzoekers op te vangen, nu de opvangcentrum in Ter Apel uit haar voegen barst. Een nijpend probleem dat al maanden speelt.

Het verplichten is volgens beide partijen niet de oplossing. 'Nederland kan de jaarlijkse stroom van honderdduizend vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak of Afghanistan niet aan. We zullen als Nederland meer moeten gaan kijken naar de opvang in de eigen regio. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers dienen zo snel mogelijk teruggestuurd te worden. Op deze wijze kunnen we echte vluchtelingen opvangen, zoals de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne', zo valt te lezen in hun brief, gericht aan beide colleges.

Woningbouw

Ook moet het Rijk stoppen met de 'roofbouw op gemeenten'. "Er zijn grenzen aan de opvang, zeker omdat er ook een andere opdracht ligt", stelt Tjeu Berlijn, doelend op het woningtekort in West-Friesland. Want de schreeuw om huisvesting is nog altijd onverminderd groot.

"In Hoorn is de wachtlijst voor een sociale huurwoning opgelopen tot 9 à 10 jaar. Telkens roepen politieke partijen op dat er meer woningen gerealiseerd moeten worden, maar op hetzelfde moment komen er steeds meer asielzoekers onze kant op. Die moeten uiteindelijk ook gehuisvest worden."

De grens is bereikt, ziet Berlijn. Om verdere problemen te voorkomen moet er een 'noodsignaal afgegeven worden'. "Het opvangen van statushouders en asielzoekers in onze regio moet stoppen."

Andere partijen in West-Friesland hebben zich nog niet aangesloten. Iets dat wel kan, verzekert Berlijn. "Hoe meer partijen, des te sterker het geluid vanuit onze regio. Het houdt een keer op. We kunnen het gewoon simpelweg niet meer aan. De instroom is te hoog."

Op de vraag hoe ze dit kunnen tegenhouden – mocht het verplichten worden opgelegd – willen ze geen antwoord geven, omdat het een signaal is dat ze willen afgeven.