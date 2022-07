Sandy Kalkhuis (9) gehuldigd: twee podiumplekken tijdens WK agility in Finland

Afgelopen weekend vond in Vantaa (Finland) het WK agility voor junioren plaats. De 9-jarige Sandy Kalkhuis uit Wijdenes was één van de ruim 500 junioren tot 19 jaar, die deelnam aan de internationale wedstrijd. Kalkhuis presteerde 'ongekend goed' en belandde onverwachts tweemaal op het podium. Genoeg reden voor familie en vrienden om Kalkhuis in het zonnetje te zetten en haar te verrassen met een huldiging bij haar hondenschool in Hem.

Sandy Kalkhuis (9) wordt verrast bij haar hondenschool in Hem. Locoburgemeester Fione de Vos-Janssen feliciteert haar - Aangeleverd

"Sandy was de jongste deelneemster van het Nederlandse team en heeft iedereen compleet verrast door grandioos te presteren in dit internationale deelnemersveld", vertelt Herma Verspuij, die eigenaar is van hondenschool De Bacchanten in Hem. Deze verrassende uitslag inspireerde de eigenaar van de hondenschool om Sandy te verrassen met een huldiging.

Agility Agility is een zeer snel groeiende hondensport waarbij de geleider de hond zo foutloos mogelijk, en in een zo snel mogelijke tijd, over een uitgebreid hindernissenparcours dirigeert.

Zelf getraind "Ze nam deel aan de klasse 'large honden' met Puppin, een kruising, getraind door haar moeder en met Dippie, een 2,5 jarige Shetland Sheepdog in de klasse 'medium honden'", beschrijft Verspuij. Die laatste hond is door Sandy helemaal zelf getraind vanaf dat hij 8 weken oud was. Sandy was op dat moment dus 7 jaar oud. De moeder van Sandy bracht beiden toen naar de hondenschool voor de puppycursus. "En dat is een absoluut unicum", vindt Verspuij. "Aangezien de meeste jonge kinderen in deze sport uitsluitend lopen met honden die vooraf door volwassenen zijn getraind."

Kalkhuis presteerde 'ongekend goed' en belandde onverwachts tweemaal op het podium - Aangeleverd

Prijzen Afgelopen vrijdag ging Sandy (9) voor het eerst de Finse ring in om twee foutloze rondjes te lopen met beide honden. Met Dippie eindigde ze die dag als tweede en met Puppin als vierde. Tijdens de finale op zondag werd het spannend, maar Sandy blijkt over stalen zenuwen te beschikken en behield niet alleen haar tweede plaats met haar eigen hondje. Ook knokte ze zich omhoog met de grote hond. "Sandy kon én deed het", lacht de eigenaar van de hondenschool. "Daarmee werd zij dubbel vice wereldkampioen agility voor junioren tot 12 jaar."