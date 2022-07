Verdachten van grootschalige cocaïnesmokkel blijven langer in voorarrest

Vier verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie op 12 juli betrokken waren bij de drugssmokkel via de haven van Amsterdam, blijven langer in voorarrest. Het zou gaan om een lading van 1100 kilo.

Naar aanleiding van een onderzoek van de politie in Noord-Holland, FIOD en douane in Amsterdam werd de container in beslag genomen. De verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek, en werden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot het voorarrest te verlengen tot eind deze maand.

De lading cocaïne zat verstopt in een container, gevuld met cacaobonen, die op een vrachtwagen door het Westelijk Havengebied reed. De gehele lading is inmiddels vernietigd.

Ruim 1.100 kilo cocaïne gevonden in container in Westelijk Havengebied

