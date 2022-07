Na lange afwezigheid strijdt organisator EK schapendrijven zelf mee om de prijzen

Drie jaar lang was hij afwezig op een groot toernooi, maar vanmorgen om 11.00 uur hees organisator Erik Groot zichzelf in het wedstrijdshirt, liep hij met spanning door het poortje en betrad hij de arena van het European International in Hoogwoud. Daar ging de schapendrijver samen met zijn bordercollie Kev, de strijdt aan om genoeg punten te scoren voor de halve finale, die aanstaande zaterdag worden gehouden.

In 2017 organiseerde Spanbroeker al het WK schapendrijven in Hoogwoud. Toen stond Groot zijn plek af in het toernooi, omdat 'iemand ook het grootschalige evenement moest organiseren en leiden'. "Dat was toen een offer dat ik moest maken."

Het laatste grote toernooi waarbij Groot één van de deelnemers was, is alweer drie jaar geleden tijdens de 'Dutch Open schapendrijven'.

Het was vanmorgen dus wel even zenuwslopend voor Groot om weer samen met zijn hond Kev in de arena te staan. Zeker omdat zijn bordercollie ook net is gerevalideerd van zwaar ongeluk. De hond van Groot brak op meerdere plekken zijn kaak en het duurde maanden voordat zijn trouwe compagnon weer was hersteld.

Halve finale

"Onze run ging helaas niet zo goed", vertelt de organisator vlak na zijn optreden met bordercollie Kev. Het maximale aantal punten dat de herder kon halen was 220, maar tot een puntentelling kwam het niet. "Ik ben halverwege gestopt met mijn run, omdat ik een tekort aan controle had over de kudde schapen."