Eefje is bollenjuf van zestig pellende pubers, met lolly als geheim wapen

Normaal gesproken volgt Eefje Reus (22) een studie Cultureel Erfgoed, maar in de zomer is ze bollenjuf. Ze houdt bij Borst Bloembollen zo'n 60 pellende pubers van 13 en 14 jaar oud in de gaten en kijkt of de bollen op de juiste manier in de gaasbakken verdwijnen. En als het even niet gaat, dan zet ze haar geheime wapen in.

Eefje is bollenjuf van 60 pellende pubers, met lolly als geheim wapen - NH Nieuws

"Ga je nog even door, Noa? Het is bijna pauze, dan mag je weer op je telefoon." Samen met collega Zayel Smit houdt Eefje de werkende kinderen nauwlettend in de gaten. "Het ziet er goed uit", zegt ze even later tegen een andere peller. En: "Houd je het een beetje netjes?" Ze controleert in een grote bollenschuur of de bollen goed gepeld worden en of de bakken goed worden gevuld. "En of ze niet de hele tijd zitten te klieren, of hun tijd zitten te verdoen. Als ze niet luisteren of hun werk niet goed doen, dan kan ik wel streng zijn. Maar niet gemeen, hoor." Per bak betaald Miljoenen bollen gaan er bij Borst door de handen van de in totaal zo'n 350 werknemers. Eefje en Zayel hebben het overzicht over zo'n 60 pellende kinderen van 13 en 14 jaar oud, die per tweetal achter een kuubkist zitten. Ze pellen op de ouderwetse manier en worden per bak betaald. "Een goed systeem", vindt Eefje. "Zo hebben ze invloed op wat ze verdienen. Sommigen pellen wel 15 bakken per dag, een ander maar twee."

Bollenjuf van 60 pellende pubers - NH Media / Michiel Baas

Want niet iedereen is iedere dag even gemotiveerd. "Dit is mijn laatste dag", zegt één van de jeugdige pellers. "Ik ben er wel klaar mee. Ik kan geen bol meer zien." Het is voor Eefje soms vechten tegen de tegenzin. "Kinderen die ongemotiveerd zijn, dat is soms wel lastig", zegt ze. "Als ze echt niet willen, dan houdt het op. Dan sturen we ze naar huis." "Moeten we even lollyen", klinkt het in de bollenschuur. Als de kinderen even een zetje nodig hebben, dan tovert Eefje haar geheime wapen tevoorschijn: de bak met lolly's. "Dan loop ik even een rondje om lolly's uit te delen en kunnen ze er weer even tegenaan." Bollenjuf Zelf zat Eefje een jaar of zeven geleden ook achter de kuubkist bij Borst, sinds vijf jaar is ze bollenjuf. Op zaterdagen en in vakanties is ze bij Borst te vinden. "Met sommige kinderen bouw je echt een band op. Dan is het leuk om te zien dat ze een jaar later weer terugkomen." Hoezeer ze ook op haar plek is, een overstap naar het onderwijs zit er niet in. "Het is leuk tijdens de zomermaanden, maar ik hoef later echt niet met zoveel kinderen te werken."