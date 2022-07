Streep door Kist Cup, onvoldoende mankracht bij de politie

De woordvoerder van Telstar laat weten dat er te weinig mankracht is bij de politie in de regio IJmond vanwege een het Zomerfestival dat er deze dagen is. De Witte Leeuwen kregen vervolgens een negatief advies was van de politie. Telstar zelf zag het als een gezellige dag voor de familie met naast de wedstrijd andere activiteiten in en rondom het stadion.

IJsselmeervogels

Geen oefenwedstrijd voor Telstar en dat betekent dat er alleen getraind wordt. De volgende vriendschappelijke ontmoeting voor de Velsenaren is nu dinsdag om 20.00 uur in het eigen stadion.