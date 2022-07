Slapende Horinees in slaapkamer ruw gewekt door groep overvallers

Een bewoner op de Grutto in Hoorn is gisteravond slachtoffer geworden van een brutale woningoverval. Rond 23.30 uur werd hij wakker en stond er tot zijn grote schrik een groep overvallers in zijn slaapkamer. Het slachtoffer werd gedwongen persoonlijke spullen af te geven.

