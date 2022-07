Gastgezinnen in Koggenland ontvangen verrassingspakket van burgemeester

Naast gastgezinnen worden - sinds april dit jaar - in het voormalige kantoorpand van Strukton in Scharwoude 150 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hier kunnen ze één jaar verblijven.

Ook burgemeester Bonsen is blij met het initiatief: "Door de hulp van deze gastgezinnen hebben Oekraïense vluchtelingen een veilige verblijfplaats gevonden, wat voor hen van onschatbare waarde is. Ik wilde de gastgezinnen daarom in het zonnetje zetten en ze enorm bedanken voor hun inzet."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

