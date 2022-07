Heldhaftige kanovaarders Daphne en Jeroen redden schaap van verdrinkingsdood

Wat een rustgevende kanotocht langs de Geniedijk in Vijfhuizen moest worden, eindigt in een heldhaftig optreden van Daphne van Houten (50) en Jeroen Booms (46). Tijdens een avondje peddelen hoort Daphne een schaap in paniek blaten en ziet een plukje vacht in het water drijven. "Toen ik besefte dat het een schaap was schoot ik direct in de actiemodus", vertelt ze.