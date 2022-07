CD's opnemen in de stal: Ferry Heijne terug op de plek waar zijn band De Kift begon

De boerderij waar de nummers werden opgenomen is helaas al een hele tijd terug afgebroken. Toch komt Ferry Heijne nog regelmatig langs de plek waar hij in de negentiger jaren echt begon met zijn band De Kift, midden in de polder bij Oostknollendam. De zanger werkte hier aan de nummers maar woonde er ook. Hij beleefde er zijn gouden jaren.

Als je naar de ene kant kijkt zie je de Schaalsmeerpolder. Draai je om en je kijkt over het Wormer- en Jisperveld uit. Het was een ideale plek voor de studio, vertelt Heijne. "Op het moment dat ik hier kwam wonen is mijn interesse voor de natuur en met name ook de watervogels echt ontloken. Sinds die tijd weet ik wel wat hier rondvliegt en rondloopt."

Maandagochtend 25 juli brengt NH Nieuws het zomerprogramma 'De Ziel van de Regio' vanuit het Koogerpark in Koog aan de Zaan. Naast Ferry Heijne komen verschillende gasten waaronder Sjoerd Soeters voorbij en is er aandacht voor de rivaliteit tussen waterpoloclubs De Ham en ZV De Zaan.

De band met de buren was goed: later werd de studio van de band zelfs naar wijlen buurman Toon Blokland vernoemd. Heijne: "Daarnaast zijn mijn kinderen hier de eerste vijf, zes jaar van hun leven opgegroeid. Heel bijzonder dat dat kan op zo'n plek."

"Voor mij was het een overgangsperiode. We zijn in 1988 begonnen als punkband met zijn viertjes. Onze drummer Wim ter Weele werkte in die tijd bij Natuurmonumenten. Hij had toen geen huis en kon de boerderij die hier leeg stond betrekken. Ik ben daar vrij vlot bij gaan wonen."

Nieuwe levensfase

"Ik woonde eerst in de Witte Villa, in Wormer een bekend wit huis. Het was een voormalige directeurswoning van de Van Gelder papierfabriek. Daar woonde ik al een jaar of negen in een woongroep en ik had op dat moment wel de behoefte mijn vleugels uit te slaan. Dat kon hier op de boerderij in Oostknollendam. Het luidde voor mij een nieuwe levensfase in."

In de boerderij nam de band de cd Krankenhaus op. Daar stond ook De Maan op, waar de band landelijk mee doorbrak. "We wilden eigenlijk een vinylplaat maken, maar dat hele tijdperk lag toen op z'n reet. Dus we werden eigenlijk gedwongen om een cd te maken. Die hebben we toen verpakt in een houten sigarenkistje, zodat het er in ieder geval goed uitzag." Daarna volgde de cd Gaaphonger, waarna de band de boerderij moest verlaten. Later is die gesloopt.

Serie

Heijne werkt op dit moment aan een serie over het Kift-verleden. Tijdens corona nam hij een duik in het archief. "Ik kwam erachter dat er echt heel veel plekken zijn in de Zaanstreek waar we hebben gespeeld. Van een aantal van die plekken maak ik een aantal mini-documentaires." Ook de studio in de Schaalsmeerpolder komt daarin voorbij. NH Nieuws zal de serie uitzenden.