ASVA studentenvakbond: internationale studenten lopen groot risico om dakloos te worden

Studentenvakbond ASVA vreest dat buitenlandse studenten die in Amsterdam een opleiding willen volgen, dakloos worden of woekerprijzen moeten gaan betalen voor een kamer. 2300 studenten die via de UvA woonruimte zochten hebben nog geen plek. De ASVA en de studentenvakbond SRVU willen daarom een ontmoedigingsbeleid voor internationale studenten.

"We hebben nu nog 2300 internationals die nog geen kamer hebben en nu nog moeten zoeken", zegt Job Vermaas van de studentenvakbond ASVA. "Dat betekent dat ze een enorm risico lopen op uitbuiting of dakloosheid, en dan zeggen wij: dat kan niet. Dat is onhoudbaar, dan moeten studenten niet meer naar Amsterdam komen."

De UvA en de VU gaan ook studenten die in augustus nog geen kamer hebben gevonden, ontmoedigen om naar Amsterdam te komen. "Maar dat is bij lange na niet voldoende", zegt Vermaas. "De UvA voert al jarenlang een internationaliseringsbeleid. Wat wij willen is een beperking van het aantal Engelstalige studies die wordt aangeboden. Zodat er minder buitenlandse studenten zich zullen aanmelden."



Zowel de UvA als de VU zijn niet van plan die Engelstalige tracks te schrappen. "Die Engelstalige studies zijn ook heel gewild onder Nederlandse studenten", zegt Yasha Lange, woordvoerder van de UvA. "Die willen wij blijven aanbieden, omdat dat ook carrièreperspectief biedt voor studenten en populair is onder studenten die tweetalig VWO hebben gedaan."

Numerus fixus

"Onzin", zegt ASVA bestuurder Vermaas. "Dan begrijp je niet hoe studies zijn ingericht. De meeste studenten volgen toch al veel vakken in het Engels." Een numerus fixus voor internationale studenten, waarvoor de universiteiten zo'n twee jaar geleden al een wetsvoorstel indiende, vindt Vermaas op zich een goed idee als het op basis van loting is. "Maar dat is nog een heel langdradig proces. Er moet NU iets gebeuren. Voor de studies economie en bedrijfskunde werven ze nog steeds studenten uit het buitenland. Dat kan écht niet met deze wooncrisis."

Studentenwoningen in Almere

In 2023 start Duwo in samenwerking met de UvA en de VU met de bouw van 1250 woningen in Almere. Hiervan zijn er 500 bestemd voor (internationale) studenten. "Dit is niet echt een goede optie voor internationale studenten", zegt ASVA bestuurder Vermaas. "Een internationale student krijgt geen OV-kaart, dus die zit dan met maandelijks honderden euro's reiskosten."