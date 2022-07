Roofvis bijt pootjebadende vrouw: "Dokter had dit nog nooit meegemaakt"

Lotte Uittenbogaard (20) uit Rijsenhout is afgelopen dinsdag 's avonds lichtgewond geraakt door een aanval van een roofvis. Dat gebeurde toen ze rond acht uur met een kennis op een steiger bij de Westeinderplassen in Aalsmeer zat te pootjebaden. "Na een paar minuten voelde ik een soort hap in m'n voet."

De dames zaten in het jachthaventje bij restaurant Joseph aan de Poel toen Lotte werd gebeten. "We hebben de vis allebei niet gezien, maar mensen die langsliepen, zagen wel iets gebeuren."

"Die vriend van me zei dat het paringstijd is, en dat ze daarom voorzichtiger en dus agressiever zijn", zoekt Lotte naar een verklaring voor de aanval.

NH Nieuws-natuurverslaggever Stephan Roest is daar niet van overtuigd, maar vindt het wél zeer aannemelijk dat het 'een kleine snoek' is geweest. "Dit ziet eruit als de ronding van de bek van een snoek." Roest denkt dat de snoek zich heeft vergist en 'in een reflex' naar Lottes voet heeft gehapt. "En toen hij door had dat er nog iets groters aan vast zat, weer losgelaten."