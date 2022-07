Rechter bepaalt dat Statenlid terecht uit de VVD-fractie is gezet: terugkeer uitgesloten

Het was een uniek moment vorige week in de Amsterdamse rechtbank. In de rechtszaal stond Statenlid Grethe van Geffen tegenover haar oud-fractiegenoten. Volgens haar was ze ten onrechte uit de VVD-fractie gezet, en via de rechter wilde ze zelfs een terugkeer afdwingen. Iets waar haar oud-partijgenoten over lieten weten niets voor te voelen.

Terug naar 2021. Al langer is er onvrede over, omdat Van Geffen zich niet aan de afspraken zou houden. En als zij vervolgens partijleider en gedeputeerde Cees Loggen beschuldigt van intimidatie barst de bom. Er wordt haar gevraagd concreet met bewijs te komen, maar dat komt er volgens haar fractiegenoten niet. Er volgt uiteindelijk een extra vergadering op 18 september, waar ze uiteindelijk uit de partij wordt gestemd.

Rechter mist bewijs

Volgens de rechter heeft de partij correct gehandeld. En ook tijdens de zitting vorige week wist Van Geffen niet duidelijk te maken waardoor zij zich geïntimideerd voelde. "Het is Van Geffen die onzorgvuldig heeft gehandeld, door een ernstige beschuldiging te uiten en vervolgens te weigeren deze te onderbouwen. Ook ter zitting heeft Van Geffen

haar verwijten niet concreet gemaakt. Dit had wel van haar verwacht mogen worden."

Van Geffen keert dus niet meer terug in de fractie, en ook hoeft eerdere berichtgeving over haar te worden gerectificeerd. "De fractie is blij met deze uitspraak, mede omdat dit de bevestiging is van het standpunt van de fractie. De fractie hoopt deze kwestie nu achter zich te kunnen laten", aldus de VVD Noord-Holland in een reactie op hun website.

Teleurgesteld

Grethe van Geffen laat in een korte reactie weten 'heel erg teleurgesteld te zijn' in de uitspraak. Ondanks dat er tussen Van Geffen en haar oud-partijgenoten tijdens de rechtszaak geen woord of blik werd uitgewisseld en er harde beschuldigingen over en weer werden geuit, had ze nog steeds de hoop en de wens om terug te keren.

"Ik ben niet rancuneus. Ik ben een VVD-er in hart en nieren. En nu zeggen ze allemaal tegen mijn terugkeer te zijn. Maar individueel hoor ik anderen verhalen. Ik ben gekozen door de kiezer. Dus waarom zou een groepje mensen mogen bepalen wie er in de VVD mag zitten", zo zei ze vorige week.

Maar zover komt het dus niet. Zelf liet het Statenlid ook weten graag op de kieslijst te komen van de VVD voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, volgend jaar. Of dat nog gaat gebeuren, moet later blijken.

Van Geffen moet ook de proceskosten van de VVD-fractie, 1.300 euro terugbetalen.