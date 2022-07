Wielrenner Cees Bol verlaat Team DSM en kiest voor Frans avontuur

Eerder dit seizoen stapte Cees Bol na dertien etappes uit in de Giro d'Italia. Vervolgens liep de Zaankanter een coronabesmetting op in de Ronde van Zwitserland en dat leidde er ook toe dat hij werd gepasseerd voor de Tour de France. Mede door deze teleurstellingen staat de teller dit seizoen voor Bol op nul zeges, toch had hij niet te klagen over interesse.