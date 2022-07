Ajacied Tagliafico vertrekt naar het Lyon van Peter Bosz

Eindelijk heeft Nicolás Tafliafico zijn transfer te pakken. De Argentijnse verdediger verruilt Ajax voor Olympique Lyon. In Frankrijk krijgt hij te maken met de voormalig Ajax-coach Peter Bosz.

De 29-jarige Nicolás Tagliafico tekent een contract voor drie jaar bij Olympique Lyon en Ajax krijgt voor vier miljoen euro voor de overgang. Olympique Lyon eindigde vorig seizoen als achtste in de Franse competitie en speelt dit seizoen geen Europees voetbal.

Publiekslieveling

In de winterstop van 2018 maakteTagliafico de stap naar Ajax. Binnen korte tijd veroverde de Argentijn een basisplaats en was hij zeer geliefd bij het Amsterdamse publiek. Afgelopen seizoen moest Tagliafico vaker dan hem lief was plaatsnemen op de bank.

Voetblessure

Tot donderdagochtend trainde Tagliafico nog mee bij Ajax in Oostenrijk. De Amsterdamse club is daarop trainingskamp. De verdediger trainde wel apart wegens een lichte voetblessure die hij overhield aan het oefenduel tegen Redbull Salzburg (3-2 winst Ajax).