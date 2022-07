Kortebaandraverij kan eindelijk weer doorgaan, wel in stromende regen

Op de racende paarden kan ook gewed worden. Dat gebeurt massaal, vlak voordat de wedstrijd begint. In de rij voor het wedkantoor vertelt een man over zijn plannen: "We zijn nu hier en over een paar weken in Santpoort. Dit is het gokbriefje. We doen het met een aantal jongens en dan zetten we allemaal 20 euro in. Dan gaan we lekker de hele middag staan, met een biertje er bij."

Een andere jongen heeft nog niet ingezet. "Dat ga ik zometeen even doen, maar ik weet nog niet welke. Altijd eerst even kijken wat ze gaan doen!"

