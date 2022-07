Kortingsactie GVB voor tram, metro en bus in Amsterdam loopt als een trein

De actie van het GVB om weer meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam loopt als een trein. Sinds de start begin juli zijn er al ruim 40.000 actiecodes verkocht om voor één euro 24 uur lang met de tram, bus of metro te reizen. "Het is ongekend, nooit eerder zijn er in zo'n korte tijd zoveel actiecodes aangevraagd."

De actie is bedoeld om mensen weer kennis te laten maken met het openbaar vervoer in de stad. "Mensen zijn niet meer gewend om de tram, bus of metro te pakken als ze lekker willen winkelen of naar een restaurantje gaan", zegt een woordvoerder van het GVB. Volgens het vervoersbedrijf reizen flink minder mensen sinds de uitbraak van het coronavirus met het openbaar vervoer.

Grote vraag

Volgens een woordvoerder loopt de actie heel hard. "Vorig jaar hebben we ook al een soortgelijke actie gedaan, maar toen hebben we in totaal maar 35.000 actiecodes verkocht." De kortingsactie loopt sinds begin juli.'' Dat we nu al 40.000 kaarten hebben verstrekt, is echt ongelofelijk." De grote vraag brengt alleen ook problemen met zich mee. Het systeem is soms overbelast door de vraag. ''Je krijgt een melding dat de actiecodes niet meer verkocht worden, dat is niet waar, blijf proberen."

Dagkaart voor één euro

Normaal gesproken betaal je voor een dagkaart van het GVB 8,50 euro. Door ze nu voor één euro aan te bieden, hoopt het GVB dus dat meer mensen uit Amsterdam, Duivendrecht, Schiphol, Amstelveen, Diemen en Weesp weer het openbaar vervoer pakken. Reizigers die van de korting gebruik willen maken, moeten via de website van het GVB een code aanvragen. Daarvoor moeten ze bepaalde gegevens invullen. Per combinatie van postcode en mailadres mag er één actiecode worden aangevraagd. Tot 26 augustus kunnen de codes worden aangevraagd en tot eind september kunnen de goedkope dagkaarten gebruikt worden.