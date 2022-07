EK schapendrijven van start in Hoogwoud: "Speciaal om hier weer te gaan staan"

Voor organisator Erik Groot uit Spanbroek is het een speciaal moment om het EK schapendrijven van start te zien gaan in Hoogwoud. Vijf jaar geleden, toen hij het WK organiseerde, stond hij zijn plaats af om het toernooi te organiseren. Maar als alles vlot verloopt, staat de organisator morgen samen met zijn hond Kev de schapen te drijven. Op welke positie Groot eindigt maakt hem niet uit, want genieten tijdens het European International staat voorop.

Erik Groot heeft de primeur en organiseert eerste EK schapenhouden in Hoogwoud - NH Nieuws

Niet alleen omdat de organisator vijf jaar geleden zijn plek weggaf om het WK te organiseren, voelt zijn rentree toch bijzonder. Ook omdat zijn hond Kev pas recentelijk gerevalideerd is van een zwaar ongeluk. "Tijdens een training brak hij zijn kaak op meerdere plaatsen", legt Groot uit. "Het zag er slecht uit en ik dacht dat hij het niet zo halen, maar dankzij een dierenarts kwam Kev er toch nog bovenop." Voor de organisator is het de eerste grote wedstrijd sinds lange tijd. "We zijn samen weer een team geworden. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar het voelt echt heel speciaal om hier weer te gaan staan." Commando's Het evenement is woensdag van start gegaan en duurt tot zondag. Het wedstrijdcircuit – op de percelen aan de Koningspade – bestaat uit twintig hectare. Zo is er een tribune opgebouwd, die ruimte biedt voor 300 toeschouwers. "Ik vind het een prachtig evenement", vertelt een enthousiaste bezoeker. "Het is knap dat zo'n hond al die commando's begrijpt."

Quote "Toeschouwers kunnen zelfs schapenijs proeven. Overal is aan gedacht" Erik Groot, organisator

Naast het schapen en de herders is er ook een braderie, met zo'n vijftien à twintig kraampjes, een oliebollenkraam, hamburgertent en haringwagen. "Toeschouwers kunnen zelfs schapenijs proeven", lacht de organisator. "Overal is aan gedacht." En de schapen dan, ook wel 'atleten' genoemd? Die komen dit jaar uit Zwolle. De kudde bestaat uit 300 stuks en is zijn volgens Groot in topconditie. "De jury komt uit Ierland."

Een herder en haar bordercollie - Tom de Vos / WEEFF

Finale De opvoering is een waar spektakel. Elke dag strijden 45 herders om kwalificatie, vijftien van hen gaan door. Zondag is de grote finale. Doordeweeks is de toegang gratis. In het weekend kost een entreekaartje vijf euro. "Een klein bedrag, bedoeld om de agrarische sector te steunen", onderstreept de organisator.