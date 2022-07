Komst hypermoderne Cruquiusbrug vertraagd door stijgende kosten (en bureaucratie)

Op wat voorbereidende werkzaamheden na is er nog niets gebeurd, maar nu al is bekend dat het vervangen van de negentig jaar oude Cruquiusbrug vertraging oploopt. Eigenlijk zou de hypermoderne brug begin 2024 klaar moeten zijn, maar omdat de kosten de pan uit rijzen en de provincie eerst akkoord moet gaan met een ruimere begroting, blijkt die planning te ambitieus.

De komende maanden wordt de balans opgemaakt, zegt de provincie tegen NH Nieuws, waarna Provinciale Staten moet beslissen of het stukje hightech infrastructuur de extra tonnen of miljoenen waard is.

Voor het vervangen en opknappen van de brug is een kleine 22 miljoen euro begroot. Hoe groot de overschrijding van het eerder gestelde budget op dit moment is, is nog niet bekend.

"Wat we wel weten is dat de prijzen momenteel hard stijgen", vertelt woordvoerder Lisan van Lunteren tegen NH Nieuws. "Maar het zijn niet alleen de stijgende prijzen, maar ook personeelstekorten en materiaalschaarste", vult ze aan.

In november stemt Provinciale Staten over de extra kosten. "Als er door Provinciale Staten dan niet wordt ingestemd met de extra kosten, is het vervolgproces nog niet bekend", aldus de woordvoerder.

Paradepaardje

De kans dat Provinciale Staten niet instemt, lijkt klein. De nieuwe Cruquiusbrug is namelijk een van de paradepaardjes van de provincie, en zou over een kleine twee jaar klaar moeten zijn.

De brug zou niet alleen energieneutraal worden - hij wekt net zoveel energie op als 'ie verbruikt - maar ook circulair, wat betekent dat onderdelen in de toekomst kunnen worden hergebruikt voor andere bruggen of andere toepassingen.

Het oostelijk deel van de brug (richting Heemstede) wordt volledig vervangen door een duurzaam, circulair en onderhoudsvrij broertje. Het westelijk deel van de brug (richting Hoofddorp) krijgt een opknapbeurt.

Angst voor schade aan woningen

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging en renovatie van de verbinding tussen Haarlemmermeer en Heemstede zitten er inmiddels op. Zo zijn er bomen gekapt en is er een zandlaag aangebracht, zag NH Nieuws-verslaggever Niels van Steijn vorige week. Hij ging toen in gesprek met omwonenden van de brug die bang zijn dat de werkzaamheden opnieuw voor schade aan hun woningen zullen zorgen.

Artikel gaat verder onder de video.