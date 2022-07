De Nesse in Limmen genomineerd voor beste kleine camping: "Sanitair is top"

Gasten prijzen de gastvrijheid, de ruime staanplaatsen en het feit dat het vlakbij het strand is gelegen: het komt dan ook niet helemaal uit de lucht vallen dat mini-camping De Nesse in Limmen door de ANWB is genomineerd voor 'Beste kleine camping van Nederland'. Waardering alom dus, maar er is één ding dat door de bezoekers nadrukkelijk wordt geroemd: het sanitair. "De ambiance, de omgeving, het is allemaal prima", zo vertelt een campinggast vanuit zijn voortent. "Maar het sanitair is echt top."

Al zesentwintig jaar runnen John en Nathalie Adrichem hun mini-camping in Limmen. De ANWB-nominatie kwam voor hen als een verrassing. "Die zagen we niet aankomen", aldus Nathalie. "Ik ben de hele dag een beetje aan het shaken." Hoewel de ANWB verder geen toelichting heeft gegeven over de redenen van nominatie, heeft John daar wel zijn gedachten over. "Onze kracht is de kleinschaligheid en de persoonlijke aandacht naar de gasten. En verder zorgen dat je terrein er goed bij ligt." En dat laatste is iets wat ook Nathalie beaamd. "We houden het netjes hier. En dat spreekt de mensen ook aan."

Een kleine rondgang langs de campinggasten leert dat deze de nominatie van harte steunen. "Het is hier altijd keurig voor elkaar, het personeel altijd vriendelijk", vertelt een bezoeker uit Zeeuws-Vlaanderen. "Maar vooral het sanitair is zo fantastisch. Ik ga al velen jaren op vakantie, maar zo goed als op deze camping heb ik het eigenlijk nog nooit meegemaakt." Een oudere dame, een paar staanplaatsen verderop, is inmiddels een bekend gezicht voor de eigenaren. "Vorig jaar waren we hier ook en het is zo goed bevallen dat we dit jaar weer voor deze plek hebben gekozen." Tekst gaat verder onder foto.

Uitslag in januari Of John en Nathalie de nominatie uiteindelijk ook weten te verzilveren en aan de haal gaan met de eerste prijs, is nog even afwachten. Komende 11 januari maakt de ANWB bekend wie van de tien genomineerde campings de winnaar is. Voor eigenaar John is de nominatie alleen al een groot compliment. Niettemin zal het stel de komende tijd alles op alles zetten zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. "Natuurlijk gaan we onze vriendenkringen en netwerken vragen om op onze camping te stemmen."