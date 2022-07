Werkauto Hans (62) werd in de fik gestoken, vrienden zamelen geld in: "Hartverwarmend"

'Hartverwarmend', zo noemt Koppes de inzamelingsactie van kennissen en vrienden die net als hij in de autobranche werken. Sinds het nieuws bekend is, krijgt hij van alle kanten hulp aangeboden en staat de telefoon roodgloeiend. "Op het moment dat het gebeurt, zit je vol emotie. Je bent boos en verdrietig. Dat ze dit organiseren is fantastisch, dat doet veel met me. Je gaat van iets heel negatiefs naar iets positiefs vanuit onverwachte hoek."

Foutparkeerder

Wie de auto van Hans in brand heeft gestoken, is voor hem nog steeds een raadsel. "Het kan een pyromaan zijn of jongeren die zich verveelden maar het kan ook een foutparkeerder zijn die niet blij is dat ik zijn auto in opdracht van de gemeente heb weggesleept. De politie doet onderzoek en ik wil daar niet verder over speculeren."

Omdat de auto van Koppes al erg oud was, krijgt hij geen cent van de verzekering. Het wrak staat nu bij collegaberger Haulo in Schagen. De aanblik van verwrongen staal en gesmolten banden emotioneert hem. "Ik heb de auto dertig jaar geleden nieuw gekocht en er staat inmiddels 800-duizend kilometer op de teller. Toch liep hij nog als een zonnetje, dit is wel echt een afschuwelijk gezicht."

NH Nieuws sprak Hans Koppes bij zijn uitgebrande vrachtwagen (tekst loopt door onder de video)