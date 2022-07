Agressieve vader (42) en zoon (14) opgepakt na vertragen vakantievlucht naar Kos

De twee zorgden voor zoveel overlast dat de gezagvoerder van het vliegtuig besloot de twee niet mee te nemen op de vlucht en de Koninklijke Marechaussee in te schakelen. Op dat moment was het vliegtuig al van de gate afgekoppeld.

Dronken en agressief

"We zijn naar het vliegtuig gegaan en we merkten meteen dat de twee erg aanwezig waren. Het was vooral de 14-jarige jongen die zich agressief gedroeg", vertelt een woordvoerder van de marechaussee.

Bij de vader roken de marechaussees een sterke alcohollucht. Beiden stelden zich dreigend op en scholden het personeel van het vliegtuig uit. "Bij de aanhouding werkten ze ook niet mee, dus we moesten geweld gebruiken."

CD 411

De woordvoerder wil niet zeggen om welke vlucht het exact ging, maar bevestigt wel dat de vlucht door het incident vertraging heeft opgelopen. De enige vlucht naar Kos die vanochtend flinke vertraging opliep, was vlucht CD411 van Corendon, zo blijkt uit data op de website van Schiphol. Die vertrok om 8.50 uur in plaats van 7.30 uur, met bijna anderhalf uur vertraging dus.