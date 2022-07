Anderhalve week na explosie: gaan gesloten Huizer woningen weer open?

Vandaag wordt bekend of de twee woningen aan de Huizer Roef na tweeënhalve week weer open mogen. De woningen werden gesloten vanwege een verder onbekende dreiging. Een week later werd de buurt zelfs opgeschrikt door een explosie. De beveiligingsmaatregelen gelden tot en met morgenavond, burgemeester Niek Meijer besluit vandaag of de maatregelen langer nodig zijn.

De kwestie rond de Roef houdt de Huizer straat al meer dan twee weken in zijn greep. De onrust begon op zondag 3 juli. Toen besloot burgemeester Niek Meijer plots twee woningen te sluiten: Roef 3 en 6 . De woningen werden tot en met 13 juli gesloten omdat er volgens politie en justitie een dreiging uitging naar de twee woningen. Waar deze dreiging specifiek om kon de gemeente niet zeggen in verband met onderzoek.

Buurt bang na woningexplosie in Huizen: "Dit verwacht je niet, dit is zo'n mooie, lieve wijk"

De bewoners van de woningen werden gelijk na de sluiting naar een geheime locatie overgeplaatst. Het gaat om een vader, moeder en zoon uit de ene woning en een dochter uit de andere woning. Maar vrijdag na de sluiting stonden de ouders en de zoon tegenover de burgemeester in de rechtbank omdat ze snel terug naar huis wilde.

Explosie

Maar in de nacht van zaterdag 9 juli op zondag 10 juli rond 1.50 barstte letterlijk en figuurlijk de bom. Er ging er namelijk een explosief af bij de woning van de dochter. Slachtoffers vielen er niet maar de woning raakte zwaar beschadigd.

De dag na de explosie wilde de burgemeester er nog niet aan de afschaling van de beveiliging achteraf een foute keuze te noemen. Veel kwam er niet naar buiten vanuit het gemeentehuis, maar wel werd er gezegd dat de gemeente het vermoeden had dat het om een ruzie in het drugmilieu ging. Of het OM en de politie hier hetzelfde over dachten kon burgemeester Meijer niet zeggen.

Hoe nu verder?

Na de explosie werd de sluiting van de twee woningen verlengd tot vrijdag 22 juli 18:00. Donderdag 21 juli in de late middag maakt de burgemeester bekend of de woningen al dan niet weer geopend zullen worden. Dat zal onder anderen afhangen van het advies van politie en het OM.