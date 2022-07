Ons Dorp: Op reis met de 'ouden van dagen' in 1950

In deze eerste aflevering van Ons Dorp gaan de 'ouden van dagen' uit Bergen een dagje uit via de Zaanse Schans naar Amsterdam. Het speelt zich af in 1950. In die tijd was het in heel veel dorpen gebruikelijk dat de ouderen er een keer per jaar met z'n allen op uit trokken. Die reisjes werden georganiseerd door de verenigingen en de middenstand. In het hele land waren er vaste bestemmingen voor de uitjes en er werd ook altijd gefilmd. Zo konden de deelnemers en hun familieleden er maanden later op een speciale avond in het dorpshuis nog een keer van genieten.