Steek- en vechtpartijen jagen bewoners noodwoningen Purmerend angst en onrust aan

Al twee weekenden op rij rukte de politie massaal uit na meldingen over vechtpartijen bij de noodwoningen aan de Verzetslaan in Purmerend. Op het complex met containerwoningen zijn ook Oekraïense vluchtelingen ondergebracht. Bij een aantal bewoners zit de schrik er goed in. "Ik vind het lastig om te zeggen, maar ik ben soms erg bang voor wat er nu weer gaat gebeuren", zegt een bewoner anoniem tegen RTV Purmerend .

De meeste bewoners, die er slechts twee jaar mogen wonen, zijn bang om te vertellen wat er gebeurd is. Een enkeling die wel wil praten, wil dit alleen anoniem doen. De noodwoningen staan achter de fastfoodketens McDonalds en KFC. Vooral 's avonds en in het weekend is de sfeer op het naastgelegen terrein volgens buurtbewoners onprettig.

"Dronken mannen die naar huis lopen", vertelt een buurtbewoner die zelf niet bang is omdat zij al veel heeft meegemaakt. Naast de dronken mannen heeft ze ook veel last van jongeren in auto's op het naastgelegen parkeerterrein bij de fastfoodketens. Een oudere man zit buiten een sigaretje te roken is. Eigenlijk wil hij niks kwijt, maar hij vertelt wel dat hij angst bij zijn buren ziet.

Onprettige sfeer

Een andere buurtbewoner vertelt dat de steekpartij van bijna twee weken geleden een gevolg was van een ruzie in relationele sfeer. Tijdens de ruzie zou een vrouw haar ex-vriend 's nachts hebben opgezocht die in een containerwoning woont. In de woning ontstond een ruzie en de boel escaleerde. De man is na de ruzie uit zijn containerwoning gezet.

De buurtbewoner vindt dat er met twee maten wordt gemeten. De Oekraïense mannen van de vechtpartij afgelopen week, 'die mogen hier gewoon blijven wonen'. Daarnaast vindt ze het scheef dat de informatie die ze eerder over de Oekraïense buren heeft ontvangen niet klopt: "Toen de vluchtelingen kwamen kregen we een brief dat het alleen om vrouwen en kinderen zou gaan. Ik heb geen kind gezien en nauwelijks vrouwen, het zijn vooral mannen."

Melding maken

Of de onrust daadwerkelijk door de Oekraïense vluchtelingen komt, is volgens wethouder Mario Hegger niet duidelijk. "Het is bij de gemeente niet bekend dat er structureel iets aan de hand zou zijn, maar ik hoop dat mensen zich bij de politie of gemeente gaan melden bij dit soort nare situaties. Dan kunnen we ernaar kijken."

Er zijn in totaal drie mensen gearresteerd, waarvan twee afgelopen weekend. De politie doet geen uitlatingen over de nationaliteit van deze mensen. "We hebben twee mensen aangehouden, die inmiddels weer vrij zijn. Er wordt bemiddeld om herhaling te voorkomen en meer willen we er niet over kwijt."