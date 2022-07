Vandalen sloopten de vogelkijkhut van Bertus: met vereende krachten wordt de boel gerepareerd

De serene stilte aan het Eemmeer wordt flink verstoord door het geluid van hamers en boren. Vrijwilligers van Vogelwerkgroep 't Gooi zijn namelijk druk aan het werk om hun geliefde vogelkijkhut te repareren. De hut werd eerder deze maand gesloopt door vandalen, juist toen alles net was opgeknapt.

Vogelaar Bertus van den Brink is een van de leden van de Vogelwerkgroep en had de hut in de winter nog vrijwillig opgeknapt. De plek ligt nauw aan zijn hart. Hier komt hij namelijk vaak om vogels zoals de zeearend te spotten.

De reparatie is betaald door een crowdfunding van de dochter en kleinzoon van Bertus. Ze zijn bij vrienden en familie langsgegaan en hebben daarmee bijna genoeg opgehaald om de hele hut te repareren.

Daders

Nog steeds heeft Bertus geen idee wie de daders zijn. Wel heeft hij briefjes opgehangen in de hut, in de hoop dat de als de daders terugkomen ze contact met hem opnemen om spijt te betuigen. Maar dit is nog niet gebeurd.

Wel hoopt Bertus dat door de nieuwe bekendheid die de hut heeft gekregen mogelijke vandalen nu wel twee keer nadenken als ze alles kort en klein slaan. "Je mag hier altijd chillen, maar hou de boel heel."