Vernieuwd Telstar toont z'n sterke en zwakke kanten tegen Spakenburg

Telstar begon prima aan het oefenduel in en tegen Spakenburg. Via Thomas Oude Kotte kwamen de Velsenaren terecht op voorsprong en nog binnen het half uur verdubbelde Anwar Bensabouh de score. De ploeg van Mike Snoei liet zien dat het over een paar uitstekende voetballers beschikt. Zo lieten de nieuwe verdedigers Oude Kotte en Mitch Apau een prima indruk achter. Al is Oude Kotte nog niet officieel in dienst van de Velsenaren, de krabbel moet nog worden gezet. De verwachting is wel dat vandaag of morgen gebeurt. Dat geldt ook Mihkel Ainsalu. De Estse controleur deed een uur mee tegen de amateurs.

Kanteling

Vlak voor rust kantelde het duel volledig. Via oud-Telstar speler Floris van der Linden deed Spakenburg wat terug, 1-2. De aanvaller die ooit kreeg te horen van Mike Snoei dat hij niet goed genoeg was voor Telstar miste kort na zijn treffer een strafschop. Na de theepauze zette de thuisploeg de aanvalsdrift door en dat leidde al snel tot de gelijkmaker via Vincent Volkert. Bij Telstar vielen in de tweede helft met Byron Burgering en Yahya Boussakou een paar testspelers in.

Jong Ajax

Telstar begint op maandag 8 augustus aan het nieuwe seizoen. In Amsterdam nemen de Witte Leeuwen het op tegen Jong Ajax.

Opstelling Telstar: Koeman (Houweling/60); Oude Kotte (Tugarinov/65), Aktas, Apau (Soares/46), Kruiver (Kuyper/80), Bensabouh (Van Wetten/60), Ainsalu (Dijkstra/60), Blackson (Mulder/65), Seedorf (Burgering/60), Plet (Van der Heerik/46), Kökcü (Boussakou/65)