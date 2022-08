Buren Erik en Martin leggen al 13 jaar ziel en zaligheid in veerpont Ome Piet

Wat sommige mensen bijzondere toewijding zullen noemen, is voor Erik Hoogenboom (56) en Martin Brekelmans (74) de normaalste zaak van de wereld. De buurmannen staan 's zomers ieder weekend klaar om fietsers en voetgangers naar de overkant van de Ringvaart te brengen.

Het idee om een veerdienst op te zetten, onstond dertien jaar geleden tijdens een barbecue en onder het genot van een biertje in Martins achtertuin. Het is de geestelijke geboorte van veerpont 'Ome Piet', een eerbetoon aan Pieter Eilander die in de jaren '50 van de vorige eeuw mensen met een roeiboot naar het Amsterdamse Bos bracht.

Het is de dertiende zomer dat Martin en Erik elk weekend op de knalgele pont te vinden zijn. In bijpassende shirts brengen ze inwoners van vooral Nieuwe Meer en Badhoevedorp voor €0,50 euro naar de overkant. De mannen vervullen daarmee een belangrijke rol binnen de gemeenschap en oogsten veel lof: "Dat is wel een applausje waard eigenlijk", zegt een man aan boord van 'Ome Piet'. Een ander zegt: "Ik gebruik het gewoon heel vaak in de zomer, dan hoef ik niet zo ver te fietsen." Verhalen De afgelopen dertien jaar hebben de mannen veel meegemaakt, waarover ze graag vertellen. Van reanimaties aan wal tot kinderen die met vieze kleding uit het Amsterdamse bos gerend komen. "Je maakt het allemaal mee", aldus Erik.

Quote "En misschien nemen onze kinderen het dan wel weer over. Maar dan moeten we wel eerst een vriendin vinden" Dennis Hoogenboom

Op en rondom de pont is ook het nageslacht van Erik en Martin te vinden. Martins kleinzoon Dennis en Eriks zoon Rick werken wekelijks mee op de pont. En wat als de oudere generatie er op een dag mee stopt? "Dan denk ik zomaar dat wij de boel zullen overnemen", zegt Rick. Dennis vult hem aan: "Ja, ik denk dat wij door blijven gaan tot we het niet meer leuk vinden. En misschien nemen onze kinderen het dan wel weer over. Maar, dan moeten we wel eerst een vriendin vinden", besluit Dennis lachend.