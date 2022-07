Zeldzame wezel en bunzing leggen werkzaamheden aan nieuw wandelpad plat

Niet personeelstekorten of langere levertijden van materialen zijn debet aan de vertraging van de aanleg van een nieuw wandelpad, tussen Westwoud en Hoogkarspel in. Maar het zijn onder meer de zeldzame wezel en bunzing die ervoor zorgen dat de werkzaamheden aan het 'Cor Schipperpad', vernoemd naar twee verzetshelden met dezelfde naam, pas na het broedseizoen hervat mogen worden.

Wandelaars maken al jaren gebruik van het wandelpad – vernoemd naar de verzetsheld Cor Schipper, maar dan uit Westwoud – langs het spoor in Westwoud, dat in 2018 is aangelegd. Dit pad werd dit voorjaar doorgetrokken naar de nieuwbouwwijk Reigersborg in Hoogkarspel. Een langgekoesterde wens, want inwoners van beide dorpen krijgen hiermee de mogelijkheid om een nog veel groter rondje te lopen.

Geduld

Toch moeten recreanten nog even wachten tot ze de nieuwe wandelroute van ongeveer vier kilometer kunnen gebruiken. In het gebied langs het pad leven beschermde diersoorten als de bunzing en wezel. Ook zijn er verschillende vogelsoorten gespot. Dit beeld werd duidelijk, nadat de gemeente Drechterland zes wildcamera's in het gebied had opgehangen.

Hierdoor is het meer niet toegestaan om tijdens het broedseizoen – van maart tot september – werkzaamheden uit te voeren die de huidige broed- en rustplaatsen kunnen verstoren.

Eind dit jaar

De gemeente heeft 210.000 euro voor de klus beschikbaar gesteld, waarvan 96.000 wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. Om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te kunnen voeren, moet een ontheffing op de Wet Natuurbescherming worden verleend. Daarna kan de aanleg van het pad weer worden hervat. Naar verwachting zal dit aan het eind van dit jaar zijn.