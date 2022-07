Amsterdam-Oost pakt overlast aan door bijvoorbeeld bankjes weg te halen: "Het lijkt te werken"

Het is al een jarenlang probleem: de overlast en daarmee (drugs)criminaliteit in Amsterdam-Oost. Rondom het Oosterpark verplaatst de overlast zich van plek naar plek, om die reden past de gemeente sinds 2019 een locatiegerichte aanpak toe waarbij de plekken waar overlast is aan worden gepakt en onaantrekkelijk gemaakt worden: "Het lijkt al wel te werken, de groep wordt kleiner."

Het officiële overlastgebied rondom het Oosterpark is afgelopen maand vergroot . Er is een aantal straten toegevoegd aan het gebied, wat betekent dat messen daar verboden zijn en overlastgevers weggestuurd kunnen worden. Overlast in de buurt is al gespreksonderwerp voor lange tijd: de afgelopen jaren verplaatste de overlastplegers zich van de Dapperbuurt, naar het Slavernijmonument in het Oosterpark en inmiddels is het de Wibautstraat die er last van heeft.

"Het is lastig om overlastplegers perspectief te bieden als we ze zorg geven"

Maar nadat de faciliteiten worden weggehaald, verschuift de groep gewoon. "Dat is heel lastig, maar door onze aanpak kunnen we ze wel heel goed volgen van plek naar plek", zegt De Heer. Ze merkt dat de groep overlastplegers steeds kleiner wordt.

De gemeente zet stappen om de overlast in te perken: "Voorheen hadden we veel meer plekken waar het mis ging, dus het lijkt wel te werken." Plekken waar overlast wordt ervaren worden specifiek aangepakt, vertelt stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer. Dat gebeurt op meerdere manieren: recreatieplekken zoals bankjes en speeltuinen worden verplaatst of weggehaald om zo minder plek te bieden om te hangen. In het Oosterpark zijn bankjes bij het monument verwijderd. "Wel zijn ze ergens anders in het park op een handigere plek toegevoegd."

Bewoners in de omgeving herkennen het probleem: "Het is heel fijn dat de gemeente hier werk van maakt, maar het is toch oneerlijk dat kinderen nu de dupe zijn van drugsklanten?" Volgens De Heer ging het om een speeltuin die weinig meer werd gebruikt, en is er samen met bewoners besloten om dit aan te pakken.

Daarbij is de verschuiving ook een zorg van sommige bewoners: "Doordat er in het park banken worden weggehaald, zitten wij nu met de problemen", zegt een van de bewoners rondom het metrostation. Meer politie is volgens sommigen een oplossing, maar niet alle bewoners zien het zo: "Ik durf mijn kinderen niet meer alleen naar school te laten gaan. Meer politie werkt bij een metrostation niet, dan duiken ze er zo in."



Het lijkt iets beter te gaan inmiddels, maar voor bewoners is het niet genoeg: "Dit moet worden aangepakt bij de kern van het probleem, haal die jongens uit het circuit!" Dat is iets waar ook Carolien de Heer graag toekomst in ziet. "Het probleem is alleen dat binnen die zorg weinig doorstroom is, door de huizencrisis." Daardoor komen er weinig nieuwe plekken binnen de maatschappelijke zorg, en is het lastiger toekomst bieden.

Een nieuw plan voor de Wibautstraat

De Wibautstraat moet natuurlijk worden aangepakt, hoe dat precies in zijn werk gaat wordt in augustus bepaald. "Samen met bewoners en ondernemers gaat de gemeente bedenken wat een juiste aanpak is. Het is belangrijk om genoeg recreatie te hebben, maar wel veiligheid te kunnen waarborgen", zegt de stadsdeelvoorzitter. "Nu is er één persoon die drie maanden niet in het gebied mag komen, en we hebben ook anderen in de smiezen. Maar overlast is ook iets wat bij de stad hoort, dus helemaal weghalen kan denk ik niet."