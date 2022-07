Blinde muren in Volendamse wijk verfraaid met immense historische foto's

Het was veel bewoners en de wijkraad Oude Kom al jaren een doorn in het oog: de vele naargeestige, blinde muren in de buurt. Inmiddels moet je goed zoeken naar zo'n blinde muur want aan de meeste muren zijn immense historische foto's gehangen. De bewoners zijn er blij mee, net als de toeristen. "Ik zie ze hier voortdurend foto's maken", zegt een Volendammer die een foto van zijn straat uit 1937 voor zijn huis heeft hangen. Op de foto staan kinderen in lange rokken, op klompen en overal in de straat wappert witte was.

Een van de prachtige foto's op een blinde muur in de Oude Kom. - NH Nieuws

Jan Veerman is voorzitter van Wijkraad Oude Kom. Hij is geboren en getogen in dit buurtje pal achter de Dijk. "Ik ben van 1948 en iedereen liep hier vroeger op klompen", vertelt hij bij een foto uit 1906 in de Zeestraat. Vissers, op klompen natuurlijk, zijn in de weer met vis snijden op een kar en er om heen zie je mondaine toeristen; een jonge vrouw wandelend richting de Dijk en een jonge kerel met half lang haar, rokend. "Er zijn hier altijd al toeristen geweest", reageert Jan op de verbazing van de verslaggever over de dagjesmensen op de foto, die nog voor de Eerste Wereldoorlog is gemaakt. Aan de wand onder het viaduct van de Zeestraat hangt een panoramische foto. Het donkere tunneltje krijgt door de afbeelding iets vrolijks, want op de foto vieren jong en oud in Volendammer kostuum de bevrijding van de Duitse bezetter. Het café op de achtergrond bestaat nog steeds maar heeft een andere naam.

Geen groen Terwijl Jan als een voleerd gids de reis langs de foto's door de Oude Kom maakt, moet het hem van het hart dat er in zijn dorp zo weinig oog is voor het groen. "Kijk eens om je heen: zie je ergens een boom of struik? Nee toch, helemaal niets. Dat kan toch niet meer?!" Een sprankje hoop is er wel. "Kijk hier naast de foto hebben ze toch wat bloempotten neergehangen." Het kan allemaal nog veel beter en Jan hoopt ook de gemeente zover te krijgen dat het vissersdorp een groene oase gaat worden. De foto's tonen de straten met de kleine huisjes in een ver verleden. De meeste straten zijn nauwelijks veranderd. Veel huisjes zijn opgeknapt of in in oude stijl herbouwd. Alleen loopt er niemand meer rond in klederdacht en ook het harde geluid van klompen op de kasseien is er niet meer. Bij alle foto's kun je de QR-code scannen en krijg je uitgebreide informatie.