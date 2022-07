Wederom acht jaar cel voor veroordeelde Van Gogh-rover Singer Laren

Kunstrover Nils M., de man achter de geruchtmakende Van Gogh-roof twee jaar geleden uit Singer Laren, moet definitief acht jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof van Leeuwarden vandaag bepaald na het hoger beroep dat M. zelf had aangespannen. De kunstrover werd eerder ook al veroordeeld tot acht jaar cel.

Nils M. stal twee jaar geleden het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Van Gogh door 's nachts met een mokerhamer de toegangsdeur van het Larense museum aan diggelen te slaan. Hij snelde vervolgens naar binnen om met het kunstwerk onder z'n arm weer te verdwijnen.

Een half jaar later stal M. ook het werk 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Leerdamse museum 't Hofje van Aerden. M. werd weer een half jaar later aangehouden. De twee kunstwerken zijn tot op de dag van vandaag spoorloos.

Kunstrover ontkent

M. ontkent met klem de twee werken te hebben gestolen, zijn advocaat wijst er op dat er ook wel erg weinig bewijs is. Het gerechtshof is het daar niet mee eens en wijst er onder meer op dat er een dna-spoor is gevonden op de afgebroken lijst van de Van Gogh. Na de kunstroof in Leerdam werd op een spanband die over een omheiningsmuur van de museumtuin hing ook een dna-spoor van hem gevonden. Daarnaast wijst het hof op de vergelijkbare manier waarop de twee kunstroven werden gepleegd.

Op vijftig dagen na verandert de rechter niets aan de celstraf die M. afgelopen jaar van een lagere rechter opgelegd kreeg. Met acht jaar cel heeft hij de maximale straf gekregen voor de twee kunstroven.