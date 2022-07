NH Nieuws zoekt verslaggever Noordkop & Texel

NH Nieuws wil verankerd zijn in de lokale samenleving, omdat nieuws om mensen draait. We hebben oog voor de grote én de kleine zaken. We zien niet alleen de problemen, maar ook oplossingen. Om onze redactie te versterken zoeken wij een Verslaggever/Redacteur Noordkop & Texel (36 uur).

Behalve pro-actief, ben je ook in staat om goed samen te werken. Je draagt relevante follow-ups aan bij actualiteiten en doet regelmatig een suggestie voor een achtergrond- of onderzoeksverhaal.

Een bevlogen verhalenverteller zonder kantoormentaliteit. Je werkt wanneer het nodig is. Je bent nieuwsgierig en weet hoe je een netwerk moet opbouwen. Nieuws en ontwikkelingen vertaal je probleemloos naar de menselijke maat. Je bent uitstekend in staat om te werken met (bewegend) beeld en tekst.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie in een creatieve en professionele omgeving en een salaris dat volgens de omroep-cao ingedeeld is in salarisklasse G, 8% vakantiegeld en 6% eindejaarsuitkering. Je wordt ingeschaald op basis van ervaring, opleiding en leeftijd. We bieden in eerste instantie een dienstverband aan voor de duur van een jaar.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail dan een motivatiebrief met cv naar [email protected], of vul het formulier hieronder in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura Gremmee, coördinator Noordkop, via 088 850 50 50.