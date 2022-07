Zoektocht naar de ultieme zomerhit wordt mooie ode aan kleindochter Lana

Tijdens de drukbezochte Mega Zomermarkt in Hoorn zochten muziekliefhebbers naar die ene nog ontbrekende plaat of cd. Dit konden ze doen bij zo'n 100 standjes. Vingers gingen vlug naar de bakken en stopten pas bij de juiste band of artiest. Wij vroegen ons bij dit mooie weer af: wat is jouw favoriete zomerhit?

Het Grote Noord in Hoorn veranderde woensdagochtend in één grote platenzaak. Meters en meters aan cd's, singeltjes en platen stonden opgesteld in bakken. Van klassiek tot rock en van Doe Maar tot Metallica. De puristen gingen op zoek onbekende pareltjes die nog ontbreken in de collectie. Voor NH Nieuws reden genoeg om eens op zoek te gaan naar de ultieme zomerhit. Van welk liedje worden West-Friezen vrolijk? De vraag is eenvoudig, het antwoord een stuk ingewikkelder. En voor iedereen anders. Misschien wel iedere dag weer. Supertramp en Harry Styles Oudere ondervraagden noemen nummers van André van Duin, Supertramp, Golden Earring, Pharrel Williams en Dire Straits. Vanuit een jongere generatie worden liedjes van Harry Styles, Omi en Luis Fonti genoemd.

Zoeken naar die ene ontbrekende plaat - NH Media / Michiel Baas

En dan zijn er nog een kersverse opa en oma die voor de camera verschijnen. "Een liedje van Roy Orbison is momenteel ons favoriete liedje. Het heet Lana. Onze kleindochter is pas geleden geboren en heet zo. Beautiful Lana. Ze is inderdaad heel mooi. De mooiste van allemaal."