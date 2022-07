Op meerdere plekken in Amsterdam was het gisteren boven de 37 graden

Het was gisteren tropisch warm in Amsterdam. Overal was het wel warmer dan 30 graden en op meerdere plekken werd zelfs een temperatuur van meer dan 37 graden gemeten. Ook in de nacht bleef het warm in de stad, geen één weerstation kwam onder de 22 graden.

Dat blijkt uit de data van de 23 weerstations van AMS Institute en de Universiteit van Wageningen die er hangen in de stad. Vier locaties in de stad kwamen gisteren boven de 37 graden uit: op Zeeburg was het het warmst met 37,6 graden, in de Jordaan werd een temperatuur van 37,3 graden gemeten en bij Gaasperdam en de Oosterparkbuurt was het 37,2 graden.

Het koelste was het gisteren bij het Java-eiland, met 35,5 graden. "Er is veel water daar en de wind waait daar ook meer", legt hoofdonderzoeker Gert-Jan Steeneveld uit. Volgens de professor Meteorologie & Luchtkwaliteit was het ook goed te doen in de binnenstad qua temperatuur. "Je hebt daar veel schaduw, waardoor het koeler is."

Het voelde misschien wel zo, maar volgens de data was het niet het warmste wat ooit is gemeten in de stad. Tijdens de hittegolf van 2019 werd er bij Gaasperdam een temperatuur van 38.2 graden gemeten en waren er ook meer stations waar het ruim 37 graden was.

Tropische nacht

Een nacht wordt tropisch genoemd wanneer de temperatuur niet onder de twintig graden komt, volgens de data van de weerstations was dat in Amsterdam vannacht het geval. "Geen één van de weerstations kwam vannacht onder de 22 graden."

Met de 23 stations in de stad wordt het verschil in kaart gebracht tussen temperaturen binnen en buiten de stad. Vooral in de nacht zijn die verschillen goed te zien, de warmte blijft namelijk langer in de stad hangen. "Als het wind stil is en het is een heldere nacht dan kan het verschil zo vijf graden zijn", aldus Steeneveld.

Warme ochtend binnenshuis

AMS Institute is sinds kort ook bezig om de temperaturen binnen de Amsterdamse huizen in kaart te brengen. Er worden honderd weerstations uitgedeeld aan bewoners van verschillende stadsdelen, op het moment zijn er ongeveer vijftien actief. Er wordt gekeken hoe lang het duurt voordat de warmte binnenshuis en ook hoe lang het duurt voordat die weer is verdwenen.

"Vanochtend stonden er veel stations op ongeveer 27 graden, dat was een stuk warmer dan de buitentemperatuur van dat moment", vertelt Steeneveld. "Er was zelfs een woning waar de temperatuur al begon op ruim 28 graden."