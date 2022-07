Drie gewonden, onder wie een kind, bij botsing tussen auto's en bakwagen in Anna Paulowna

Bij een aanrijding tussen twee auto's en een bakwagen vanochtend zijn drie slachtoffers gevallen, onder wie een kind. Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur aan de Molenvaart in Anna Paulowna.

Mogelijk later meer.

De weg was ter hoogte van de spoorwegovergang afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Hoe het met de slachtoffers gaat, is bij de politie niet bekend.

Na de botsing met de bakwagen kwam een van de auto's in de bosjes naast de weg tot stilstand. Drie ambulances werden in totaal opgeroepen. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel nagekeken en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

