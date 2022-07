Meerdere graven en een plantenschaal vernield op begraafplaats in Zandvoort

Zeven graven en een plantenschaal zijn gisteravond vernield op de Algemene begraafplaats Noorderduin in Zandvoort. Volgens de gemeente Zandvoort zijn de graven omgeschopt. Bewakingscamera's hebben beelden vastgelegd van de vernielingen.

Het ziet er volgens de gemeente naar uit dat baldadigheid een rol speelt in de vernielingen. "Gelukkig zijn er geen hakenkruizen, haatuitingen of dat soort zaken op de graven aangetroffen, maar dit kan natuurlijk echt niet", reageert de gemeente. "We overwegen dan ook om zelf ook aangifte te doen."

Beelden

Via een bericht op sociale media heeft de politie laten weten dat er beelden zijn van de vernielingen. Over de inhoud van die beelden kan de politie nog niets zeggen, die worden momenteel onderzocht.

De begraafplaats zelf wilde niet reageren.