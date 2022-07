Flitsbezorger Getir mag 'winkel' niet doorzetten van rechter

Flitsbezorger Getir mag de darkstore aan de Eerste Jacob van Campenstraat niet open houden , zo heeft de voorzieningenrechter vandaag besloten. Volgens Getir is het distributiecentrum een winkel, daar gaat de rechtbank niet in mee.

Het distributiecentrum met klein 'winkeltje' moest van de gemeente de deuren sluiten omdat het concept niet binnen het bestemmingsplan paste en omdat omwonenden overlast ervaarden. Getir spande een kort geding aan tegen de gemeente, om zou de darkstore open te houden. Volgens de flitsbezorger is de darkstore namelijk een klein winkeltje geworden.

Getir vroeg een voorlopige voorziening aan bij de rechter, zodat de locatie open kon blijven totdat de rechtbank een officieel besluit heeft genomen of de sluiting van de darkstore rechtvaardig was en dat het distributiecentrum definitief moet verdwijnen.

"Dit is een truc"

Tijdens de zaak stonden de flitsbezorger en de gemeente lijn recht tegenover elkaar. Volgens de advocaat van Getir kunnen "klanten kiezen of ze online bestellen, afhalen of fysiek naar de winkel gaan" en kan er bij de toonbank zelf gekeken worden naar de producten, daardoor voldoet de locatie aan de criteria voor een detailhandel.

Maar dat ging er bij de gemeente niet in. "Dit is een truc om binnen het bestemmingsplan te passen", zo verklaarde de jurist van de gemeente. "Het is een verzonnen oplossing voor deze locatie. Ten opzichte van het geheel van de bedrijfsvoering is het zo klein dat het ondergeschikt is aan het hoofdgebruik: logistiek brengen van goederen aan personen."

De rechter gaat mee in het standpunt van de gemeente: de darkstore past niet in het bestemmingsplan en het winkeltje kan niet worden gezien als detailhandel. Daardoor heeft de rechter besloten dat de darkstore de deuren dicht moet houden tot het officiële besluit. Vanaf 4 augustus mag er geen activiteit meer plaatsvinden in de darkstore.