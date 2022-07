Hoorn organiseert 'buurtfestival' voor bewoners in de Kersenboogerd

Het festival kadert in 'Kansen voor de Kersenboogerd', een wijkprogramma van de gemeente. "We organiseren een leuke dag vol met ruimte voor eigen initiatieven tijdens de landelijke Burendag, die op zaterdag 24 september plaatsvindt", zo schrijft de gemeente.

'Het wordt tijd voor iets leuks'. Het is een veelgehoorde opmerking vanuit de Kersenboogerd, een wijk in Hoorn. De afgelopen twee jaar werden evenementen afgelast vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Dát moet veranderen, vindt de gemeente Hoorn, die een 'buurtfestival' organiseert zodat er hier weer wat reuring ontstaat.

