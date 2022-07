Parkeerchaos in Zandvoortse woonwijken tijdens hete stranddag: "Nog nooit zo erg meegemaakt"

"De straat is gevuld met Duitse kentekens en ik als bewoner moet mijn auto in een wijk verderop zetten. De looptijd naar huis was twintig minuten", klaagt een buurtbewoner, die na een kwartier zoeken een parkeerplek vond. Een andere Zandvoorter geeft aan: "Ik heb dit nog nooit zo erg meegemaakt in de negen jaar dat ik hier woon."

Bewoners vreesden dat de invoering van het nieuwe parkeerbeleid ervoor zou zorgen dat de woonwijken vol zouden staan met de auto's van toeristen en dagjesmensen, waardoor er voor hun auto in de eigen straat geen plek meer is. Dat bleek tijdens de hete stranddag van gisteren inderdaad het geval: "Ik heb nog nooit zo lang rondjes gereden en uiteindelijk zo ver moeten parkeren van mijn eigen woning", laat een bewoner van de Zuidbuurt weten.

Reden voor de parkeerchaos lijkt, zoals verwacht, het nieuwe parkeerbeleid. Sinds 1 juli kunnen alle mensen die Zandvoort bezoeken hun auto ook parkeren in de woonwijken van de badplaats. Dit kost de bezoeker 3,50 euro per uur, maar dan sta je wel dichter bij het strand dan wanneer je voor 2,50 per uur op de grote parkeerplaats 'De Zuid' parkeert.

Bewoners moesten niet alleen lang zoeken en ver van hun woning parkeren, ook het parkeren zelf was een grote chaos. Zo klagen veel Zandvoorters erover dat er op de stoep geparkeerd werd, dat automobilisten tegen het verkeer in reden en dat er aan beide kanten van de weg geparkeerd werd in straten waar dat slechts aan één kant mag.

Het parkeerprobleem was gisteren zelfs zo erg, dat bewoners 'creatieve' oplossingen moesten bedenken om hun auto kwijt te kunnen. "We hebben drie uur op de stoep moeten staan, omdat er nergens ruimte was om te parkeren", meldt een bewoner uit Oud Noord. "We zijn een badplaats en het huidige parkeersysteem werkt niet, omdat er nu alleen maar toeristen op de parkeerplaatsen staan."

Op het terrein van de buren

Een bewoner van de Parkbuurt laat weten meer dan een uur te hebben gezocht naar een parkeerplek, zonder succes. "Uit nood op het eigen terrein van de buren geparkeerd, die zelf op vakantie zijn. Het is een drama."

Toch is niet iedereen negatief over het parkeerbeleid. "Het is extreem druk en daarbij horen parkeerproblemen. Maar dat heeft natuurlijk niets met het nieuwe beleid te maken", aldus een bewoner uit het centrum. "Ik ben nog steeds van mening dat het nieuwe beleid, als alle kinderziektes zijn verholpen, een goed functionerend systeem kan zijn."