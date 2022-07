Jarenlange burenruzie in Opperdoes nog niet ten einde: "Voorstellen zijn afgewezen"

Al jarenlang zorgt een stel in Opperdoes voor flink wat overlast in de buurt en daarom moeten ze vertrekken, vinden de bewoners. De verhuurder van de woning werd door de gemeente aangespoord om een zaak tegen het tweetal te starten. Tijdens de zitting leek het er even op dat het stel in zou gaan op een voorstel van de verhuurder. Maar één week later en twee afwijzingen verder, zijn de dames voorlopig niet van plan om uit het huis te vertrekken.

Straat in Opperdoes - Google Maps

Vorige week stonden de partijen tegenover elkaar in de rechtbank in Alkmaar. De kantonrechter hoorde toen het verhaal van de huurders en verhuurder aan, en stelde voor om nog eenmaal met elkaar, zonder de bemoeienis van een rechter, te kijken naar een oplossing. Beide partijen gingen daar uiteindelijk mee akkoord. De verhuurder deed een voorstel aan het stel waardoor ze, als ze akkoord gingen, rond augustus de woning zouden verlaten.

"Op dat voorstel zijn ze niet ingegaan", zucht de verhuurder. Voor de eigenaar van het pand bleef het onduidelijk waarom het stel zijn eerste voorstel had afgewezen. Daarom besloot de verhuurder, na overleg met de gemeente, een tweede aanpasvoorstel in te dienen. "Tot gisteravond hadden ze de tijd om hierop te reageren, maar ik heb niks meer van ze gehoord. Alle voorstellen zijn dus afgewezen." Het aangeklaagde stel geeft aan niet in gesprek te willen met de media. Uitspraak De verhuurder heeft daarom de kantonrechter alsnog de opdracht gegeven om op 3 augustus een uitspraak te doen. "Ik heb in twee rondes geprobeerd om eruit te komen en heb meerdere voorstellen gedaan", somt de verhuurder op. "Ik hoop dat er zonder meer ellende een einde aan komt. De buurt zit namelijk aan het einde van zijn Latijn."

Afgelopen jaar kwamen er 75 meldingen van overlast binnen over het stel. Volgens de bewoners hebben de dames het vooral gemunt op hun directe buurman. "De gemeente, politie en buurt: iedereen wil het stel weg hebben", vertelt de eigenaar van het pand. "Het is een super sociaal dorp, maar door deze nare situatie houdt iedereen zijn adem even in."