Hond tijdens hittegolf uit camper gered: "Er klonk geblaf, maar later niet meer"

Gistermiddag sloeg de boswachterij van het Amsterdamse bos groot alarm nadat werd ontdekt dat er een hond in een camper in nood was. "Eerst klonk er nog geblaf, maar later niet meer", reageert een medewerker van dierenambulance Amstelland.

Na het arriveren van de politie werd een ruit ingeslagen en kon de viervoeter worden bevrijd. "Hij reageerde en bewoog niet meer", laat politieagent Jim weten in een vlog op Instagram. Het dier zat opgesloten in een bench zonder water. "De jonge hond is in beslag genomen en maakt het momenteel goed", weet de dierenambulance.

Hond mag terug

Een zoektocht naar het baasje leverde in eerste instantie niets op. "Boswachters zijn diep het bos ingelopen en hebben geroepen, maar we hebben de eigenaar nog niet gesproken", aldus de medewerker.

Later meldden zij zich wel bij Jim en zijn collega's, die hen hebben verhoord. De Officier van Justitie bepaalde vervolgens wat er met de hond gaat gebeuren. Dat gaat altijd zo met in beslag genomen voorwerpen of dieren. De eigenaren mogen de hond op komen halen, maar wel pas na betaling van 400 euro, besloot de Officier. Ook de kosten die bij de dierenarts zijn gemaakt en de opvangkosten komen voor hun rekening.