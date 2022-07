Hond bevrijd uit hete camper, eigenaar spoorloos: "Er klonk geblaf, maar later niet meer"

De Amstelveense politie heeft gistermiddag een hond bevrijd uit een hete camper op een parkeerplaats bij het Amsterdamse bos. De eigenaar kon niet worden opgespoord en de hond is in beslag genomen. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden en krijgt een boete opgelegd.

Foto: Dierenambulance Amstelland via Facebook

Gistermiddag sloeg de boswachterij van het Amsterdamse bos groot alarm nadat werd ontdekt dat er een hond in een camper in nood was. "Eerst klonk er nog geblaf, maar later niet meer", reageert een medewerker van dierenambulance Amstelland. Na het arriveren van de politie werd een ruit ingeslagen en kon de viervoeter worden bevrijd. Het dier zat opgesloten in een bench zonder water. "De jonge hond is in beslag genomen en maakt het momenteel goed." Zoektocht baasje Een zoektocht naar het baasje leverde niets op. "Boswachters zijn diep het bos ingelopen en geroepen, maar we hebben de eigenaar nog niet gesproken. Vandaag proberen we de eigenaar alsnog op te sporen."

De politie moest een ruit inslaan om de jonge hond te bevrijden - Foto: Dierenambulance Amstelland via Facebook

Of de twee weer worden herenigd, is nog maar de vraag. Daarvoor zal het baasje voor de rechter moeten verschijnen. "Die bepaalt of de eigenaar zijn huisdier weer terugkrijgt." Ook krijgt hij een boete van 125 euro. "Alle gemaakte kosten zullen op diegene worden verhaald." Vanwege de extreme hitte stonden er gisteren twee ambulances klaar in de regio Amstelland. Elke zomer ontvangt de dierenambulance zo'n 7 of 8 meldingen van oververhitte, opgesloten honden. Maar sinds de rekening voor het bevrijden van honden is vervijfvoudigd, is het opmerkelijk rustig. "We hadden wel wat stront aan de knikker verwacht, maar op deze hond na hebben we dit seizoen nog geen meldingen gehad. We hopen dat het nieuwe bedrag, 125 euro in plaats van 25 euro, mensen heeft afgeschrikt."