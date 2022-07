Gooise Meren maakt balans op: opvang Oekraïense vluchtelingen kostte 7 miljoen

De opvang van Oekraïense vluchtelingen heeft de gemeente Gooise Meren tot nu toe zo'n zeven miljoen euro gekost. Verreweg de grootste kostenpost was de huur van de opvangplekken, waar de gemeente zo'n 1,7 miljoen euro aan kwijt was.

Dat blijkt uit het kostenoverzicht dat het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld. Om precies te zijn, geeft de gemeente dit jaar 6.935.703 euro uit aan de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Daar staat wel een bedrag van 7.450.453 euro van het Rijk tegenover, waardoor de gemeente nog een half miljoen euro compensatie over heeft. De euro's die de gemeente overhoudt, moeten weer terug naar het Rijk. Voorzichtigheid Burgemeester en wethouders houden nog wel een slag om de arm. "Het blijven echter prognoses. Dus enige voorzichtigheid met betrekking tot het financiële perspectief is geboden", luidt het voorbehoud. Gooise Meren heeft gezegd zo’n vierhonderd opvangplekken te regelen. Dat is een vijfde van wat de Gooise gemeenten samen moeten opvangen van het Rijk. De gemeente heeft ondertussen ruimtes geregeld in NH Hotel Naarden, de Bussumse Palmkazerne en in revalidatiecentrum Naarderheem. Begin van dit jaar was Mariënburg in Bussum ook nog in beeld.

De inhuur van personeel, de beveiliging en catering en de post overige, waaruit bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Versa Welzijn en het onderwijs voor kinderen wordt betaald, zitten alle drie rond de 1,1 miljoen euro. De kosten voor het geschikt maken van een opvanglocatie, de zogeheten transitiekosten, bedraagt 258.220 euro. Persoonlijke spullen Gooise Meren geeft dit jaar aan leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen 750.000 euro uit, zo blijkt verder uit het overzicht. De vluchtelingen ontvangen leefgeld voor eten en kleding. Volwassen en kinderen ontvangen elke maand 260 euro per persoon; 205 euro voor voedsel en 55 euro voor kleding en andere persoonlijke spullen. Bij locaties waar de gemeente zorgt voor eten en kleding houdt Gooise Meren een deel in op de vergoeding. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen meer leefgeld. Deze extra toelage bedraagt 215 euro per maand voor een volwassene en 55 euro voor een kind. Dit geld is bijvoorbeeld te gebruiken voor openbaar vervoer, een bezoek aan familie of vrienden of sport.

Nieuwe opvanglocatie in Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren maakt bekend dat er snel een nieuwe opvanglocatie komt. In Het Lichtbaken in Loosdrecht, een culturele ontmoetingsplaats aan de Oud-Loosdrechtsedijk, biedt straks plek aan vier personen. Dat wordt waarschijnlijk een gezin, zo merkt de gemeente op. Daarmee komt het aantal vluchtelingen uit Oekraïne op 110 in Wijdemeren.

