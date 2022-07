Nieuwsblog: Visafslag IJmuiden nu de grootste • 'Geanimeerd gesprek' Ficq en De Zeeuw over Tata

Stichting Pierloop Velsen heeft laten weten dat er dit jaar geen Pierloop georganiseerd gaat worden. De jaarlijkse loop stond gepland op 11 september 2022. Dat meldt mediapartner RTV Seaport.

Er is te veel onzekerheid om het benodigde grote aantal vrijwilligers aan het parcours rond te krijgen. In combinatie met het te verwachten veel kleinere aantal deelnemers heeft de organisatie het besluit genomen het evenement dit jaar niet door te laten gaan. Naast de vrijwilligers speelt ook het financiële aspect mee, overal zijn de prijzen dusdanig gestegen dat de begroting anders ingezet moet worden.

De 28ste editie van de loop is inmiddels al drie jaar uitgesteld. In 2020 en 2021 werd de loop afgelast wegens coronamaatregelen. De organisatie meldt ook dat er nog een keuze gemaakt moet worden over 2023. Daar zal later dit jaar een besluit genomen worden.

